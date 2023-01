Le previsioni meteo per domenica 22 gennaio

Le previsioni meteo per domani, domenica 22 gennaio, dicono che sarà una giornata prevalentemente nuvolosa un po’ dappertutto, con nevicate e piogge diffuse. Al Nord sarà perlopiù nuvoloso, con nevicate abbondanti sulla Romagna meridionale al mattino e in Friuli Venezia Giulia durante la notte. Sarà nuvoloso anche in Sardegna e al Centro: si prevedono piogge e temporali sparsi sulle Marche per tutta la giornata e nevicate diffuse sopra i 200 metri in Umbria e nel Lazio centrale, soprattutto al mattino. Al Sud sono previste nuvole e piogge diffuse per tutta la giornata: al mattino pioverà nel nord della Sicilia, nel nord della Calabria e nella Puglia meridionale, mentre nel pomeriggio le piogge si estenderanno a tutta la Sicilia, al resto della Calabria e alla Campania, con nevicate sopra gli 800 metri sulle aree interne.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili