Sofia Goggia ha vinto la discesa libera di Coppa del Mondo a Cortina d’Ampezzo

Sofia Goggia ha vinto la prova di discesa libera a Cortina d’Ampezzo, valida per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino. Sulla Olimpia delle Tofane, una delle piste più importanti del circuito, Goggia ha preceduto la slovena Ilka Štuhec e la tedesca Kira Weidle, ottenendo la quarta vittoria in questa stagione e la ventunesima complessiva. Ha inoltre ampliato il suo vantaggio al primo posto nella classifica di specialità.

COMANDA GOGGIA! 🫡💙

Non c'è storia nella discesa libera di Cortina d'Ampezzo: l'azzurra conquista la 4ª vittoria stagionale, la 21ª in carriera in Coppa del Mondo! ⛷️🏆🇮🇹#EurosportSCI | #FISAlpine | #Cortina | #Goggia pic.twitter.com/XOUOvH2IKj

— Eurosport IT (@Eurosport_IT) January 20, 2023