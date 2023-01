Celebripost

Tra le prime persone da fotografare in settimana c’era Kevin Spacey a Torino, dove è stato premiato dal Museo Nazionale del Cinema con un riconoscimento alla carriera. Ci sono state polemiche al riguardo per il fatto che ci sono ancora procedimenti giudiziari in corso nei suoi confronti per presunte violenze sessuali che è accusato di aver commesso ai danni di alcuni uomini. Per questo, è stata particolarmente ripresa la parte del suo discorso durante la premiazione in cui ha ringraziato il museo per aver “avuto le palle” di invitarlo. Poi ci sono Brad Pitt e Margot Robbie alle prime di Babylon, qualcuno di quelli premiati ai Critics’ Choice Awards, e un po’ di chi si è visto alle settimane della moda maschili tra Milano e Parigi: Roberto Baggio, Charlotte Rampling, Rosalia e gli stilisti Giorgio Armani e Dean e Dan Caten.