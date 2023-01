A Sant’Agata de’ Goti, in Campania, è franata una parte del cimitero e diverse bare sono cadute in un torrente

Giovedì a Sant’Agata de’ Goti, in Campania, è franata una porzione del terreno su cui si trova un cimitero, facendo cadere in un torrente una ventina di bare e decine di urne. Secondo la ricostruzione del sindaco, Salvatore Riccio, il cedimento del terreno sarebbe stato causato dalle piogge abbondanti: il torrente che si trova sotto il cimitero (quello in cui sono finite le bare dopo il crollo) si sarebbe riempito d’acqua e avrebbe eroso la parete su cui si trova parte del cimitero, facendo franare il terreno. È stato chiesto un intervento tempestivo per recuperare i resti che si trovavano all’interno delle bare e delle urne distrutte.