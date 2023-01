Riccardo Barbieri Hermitte è stato nominato direttore generale del dipartimento del Tesoro al posto di Alessandro Rivera

Il governo ha approvato la nomina di Riccardo Barbieri Hermitte come direttore generale del dipartimento del Tesoro del ministero dell’Economia al posto di Alessandro Rivera.

Il dipartimento del Tesoro, che fa parte del ministero dell’Economia, è particolarmente importante perché contribuisce all’analisi tecnica delle questioni economiche e finanziarie ed elabora la programmazione economica (un ruolo fondamentale quando bisogna scrivere la legge di bilancio, per esempio).

Della possibile nomina di Barbieri Hermitte, finora responsabile della direzione analisi economico finanziaria del dipartimento del Tesoro, si parlava da giorni ed era pressoché scontata. Era fortemente sostenuta dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nonostante l’opposizione del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti. Quest’ultimo avrebbe voluto infatti che rimanesse Rivera, a capo del dipartimento dal 2018, per via dell’autorevolezza acquisita in questi anni nelle trattative con l’Unione Europea.

– Leggi anche: Che cos’è lo “spoils system”