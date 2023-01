Sono morti almeno 15 soldati nell’incendio di una caserma dell’esercito armeno

Giovedì sono morti quindici soldati armeni in un incendio scoppiato in una caserma dell’esercito ad Azat, un piccolissimo comune nell’est dell’Armenia, nella provincia di Gegharkunik. Il ministro della Difesa armeno ha fatto sapere che altri tre soldati sono feriti e in gravi condizioni. Dentro alla caserma c’erano unità di soldati ingegneri e cecchini. L’incendio è scoppiato intorno all’1:30 di notte (quando in Italia erano le 4:30) e al momento non è chiaro cosa l’abbia causato.