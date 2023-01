Mentre molti giornali di oggi aprono ancora sull’arresto del capo di Cosa Nostra Matteo Messina Denaro e sulle indagini per individuare le abitazioni in cui ha vissuto durante la sua latitanza, altri titolano su notizie diverse: Repubblica, il Riformista e il Dubbio si occupano della proposta di modifica alle norme sulle intercettazioni da parte del ministro della Giustizia Nordio, il Manifesto critica il disegno di legge sull’autonomia regionale a cui sta lavorando il governo, la Verità e Libero aprono sull’arresto della commercialista dell’ex parlamentare europeo Panzeri nell’indagine sulla presunta corruzione al Parlamento europeo, Domani titola sull’organizzazione della partita per la Supercoppa italiana di calcio da parte dell’Arabia Saudita, e il Messaggero anticipa un provvedimento allo studio da parte del governo sul sostegno alle famiglie per l’assistenza agli anziani. I giornali sportivi commentano la vittoria della Supercoppa dell’Inter, che ha battuto per 3-0 il Milan.