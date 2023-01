Le notizie sull’arresto del capo di Cosa Nostra Matteo Messina Denaro, con le indagini per ricostruire come ha trascorso gli anni della sua latitanza, sono sempre in apertura sulla maggior parte dei giornali di oggi. Il Giornale apre invece sull’accordo raggiunto fra l’ex parlamentare europeo Antonio Panzeri e la magistratura belga nell’indagine sulla corruzione al Parlamento Europeo, il Manifesto segue l’andamento della guerra fra Russia e Ucraina, Avvenire titola sulle persecuzioni ai cristiani nel mondo, la Verità si occupa della richiesta di archiviazione per l’inchiesta sui presunti finanziamenti illegali russi alla Lega, e Domani riporta le critiche di Amnesty International al decreto sui soccorsi in mare dei migranti. I giornali sportivi presentano la partita di stasera per l’assegnazione della Supercoppa fra Inter e Milan.