In Francia è stato indetto un ampio sciopero contro la proposta del governo di riformare le pensioni

In Francia, come era stato previsto, diversi sindacati hanno indetto uno sciopero per protestare contro la proposta di riformare le pensioni annunciata la settimana scorsa dal presidente Emmanuel Macron. Lo sciopero è stato indetto per domani, giovedì 19 febbraio, e riguarderà diversi settori, tra cui quello dei trasporti, quello dell’istruzione e quello dell’industria energetica.

Secondo le previsioni, moltissimi treni e servizi di metropolitana saranno cancellati o subiranno forti variazioni. Nel settore aereo lo sciopero dovrebbe riguardare soprattutto i voli in partenza dall’aeroporto di Parigi Orly. Nel settore dell’istruzione si prevede che sciopererà circa il 70 per cento del personale delle scuole materne e primarie, e in quello dell’industria energetica la CGT, una delle più grandi confederazioni sindacali del paese, ha indetto uno sciopero di 24 ore nelle raffinerie.

Il disegno di legge sulla riforma delle pensioni, l’ennesimo proposto da un governo francese, era stato presentato dopo settimane di trattative inconcludenti tra governo e sindacati: il suo principale e più contestato provvedimento sarebbe l’innalzamento dell’età pensionabile da 62 a 64 anni. Già prima della sua presentazione alcune grosse organizzazioni sindacali francesi avevano annunciato scioperi e proteste.

