Solomon Pena, candidato Repubblicano alle elezioni statunitensi di novembre, è stato arrestato perché accusato di avere organizzato attacchi armati contro quattro politici Democratici in New Mexico

Lunedì negli Stati Uniti è stato arrestato Solomon Pena, politico Repubblicano che a novembre si era candidato per un posto nella Camera dei rappresentanti dello stato del New Mexico, perdendo le elezioni. Secondo la polizia, tra dicembre e gennaio Pena avrebbe organizzato attacchi armati contro le case di quattro politici Democratici ad Albuquerque, la città più popolosa del New Mexico, con l’aiuto di altre quattro persone. Negli attacchi non c’erano stati feriti.

A novembre del 2022 Pena aveva perso le elezioni per entrare nella Camera del New Mexico contro il Democratico Miguel Garcia, ma non aveva mai accettato la sconfitta e aveva più volte affermato, senza prove, che il voto fosse stato truccato. Secondo le indagini, gli attacchi contro le case dei Democratici sarebbero legate proprio alla mancata accettazione della sconfitta. Nello specifico Pena è accusato di aver pagato altre persone per realizzare almeno due degli attacchi su cui la polizia sta indagando, e di aver lui stesso partecipato a un altro.