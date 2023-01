Da oggi in Messico è vietato fumare in tutti gli spazi pubblici

Domenica in Messico entra in vigore una delle più restrittive leggi contro il fumo al mondo, che rende proibito fumare in tutti i luoghi pubblici. La legge, che era stata approvata nel 2021, include anche il divieto di fare pubblicità a tutti i prodotti che contengano tabacco. Altri paesi dell’America Latina, negli ultimi anni, avevano approvato leggi per garantire spazi pubblici in cui fosse proibito fumare, ma la legge messicana è considerata la più solida e ad ampio raggio.

La legge precedente, approvata nel 2008, aveva istituito il divieto di fumare in bar, ristoranti e luoghi di lavoro. Con la nuova legge il divieto si applica a tutti i luoghi pubblici, compresi parchi, spiagge e hotel: in pratica sarà permesso fumare solo in casa propria. Il divieto di pubblicizzare i prodotti che contengono tabacco, inoltre, significherà che le sigarette non potranno nemmeno essere esposte all’interno dei negozi.

Con la nuova legge, anche le sigarette elettroniche saranno soggette a nuove più severe restrizioni, in particolare al chiuso.