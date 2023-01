Sono stati ritrovati altri documenti riservati a casa di Joe Biden

Gli avvocati del presidente degli Stati Uniti Joe Biden hanno annunciato di aver trovato altri documenti riservati nella sua abitazione privata nel Delaware. I documenti sono pochi (sei pagine) e come gli altri già trovati riguardano il periodo in cui Biden era vicepresidente di Barack Obama. Questi documenti si aggiungono a quelli trovati in precedenza nel garage della casa di Biden e in un ufficio del centro studi da lui fondato, il Penn Biden Center.

Statement from White House Counsel's Office clarifying a prior statement, releasing additional information about the process, and stressing ongoing direct cooperation with DOJ and the Special Counsel: pic.twitter.com/OUffIVZ82H — Ian Sams (@IanSams46) January 14, 2023

Secondo la legge americana, Biden avrebbe dovuto inviare agli Archivi nazionali tutti i documenti pertinenti alla sua vicepresidenza dopo la fine dell’incarico. Il ritrovamento di numerosi documenti anche di tipo riservato sta dunque mettendo in serio imbarazzo il presidente, anche se il suo caso è ritenuto dagli esperti molto meno grave di quello in cui è attualmente coinvolto l’ex presidente Donald Trump.

– Leggi anche: Cosa sono questi documenti “classificati”