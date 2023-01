Le notizie principali sulle quali titolano i giornali di oggi sono la sospensione dello sciopero dei benzinai dopo l’incontro di ieri con il governo, in attesa di vedere il testo del decreto sugli aumenti del prezzo della benzina, e le divisioni nella maggioranza su questo tema, le critiche del centrodestra alla direttiva dell’Unione Europea sull’efficienza energetica delle abitazioni, la testimonianza dell’ex presidente del Consiglio Conte al processo a Matteo Salvini per il blocco dei migranti sulla nave della ong Open Arms, l’andamento dei combattimenti in Ucraina, e le accuse a Bolsonaro di aver tentato un colpo di stato in Brasile. Il Fatto e la Verità rimangono su due temi per loro ricorrenti, le critiche alla “riforma Cartabia” della giustizia il primo e alla gestione della pandemia il secondo, mentre i giornali sportivi commentano la netta vittoria del Napoli sulla Juventus nell’anticipo di Serie A di ieri sera.