In Alabama e Georgia, negli Stati Uniti, sono morte almeno 7 persone per le conseguenze di una tempesta

Una tempesta sta causando venti forti e temporali in alcuni stati del Sud degli Stati Uniti, con grossi danni in diverse zone: lo stato più colpito è l’Alabama, e in particolare la zona intorno alla città di Selma, dove sono morte almeno 6 persone. Un’altra persona è morta in Georgia. Non si hanno ancora informazioni complete sulla situazione nell’area, visto che fino a giovedì sera le condizioni atmosferiche in molti casi non avevano permesso verifiche accurate. Venerdì la situazione dovrebbe migliorare, ma nel frattempo decine di migliaia di persone sono rimaste senza elettricità sia in Georgia che in Alabama.

Nella zona di Selma decine di case sono state distrutte o gravemente danneggiate da un tornado che si è spostato per oltre 30 chilometri. Il direttore dell’agenzia per le emergenze dell’Alabama, Ernie Baggett, ha detto ad Associated Press che ci sono almeno 12 persone ferite che sono state portate in ospedale. Giovedì il servizio meteorologico nazionale statunitense ha segnalato la presenza di 33 diversi tornadi: oltre ad Alabama e Georgia le allerte si sono avute nel Mississippi, nel Tennessee, nel Kentucky, nel South Carolina e nel North Carolina.