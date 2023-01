Sono sempre le notizie sul prezzo della benzina a occupare l’apertura di quasi tutti i giornali di oggi, con la decisione dei gestori dei distributori di carburante di fissare uno sciopero per il 25 e il 26 gennaio per protesta contro il governo che avrebbe attribuito a loro la responsabilità per gli aumenti, e l’incontro fissato per oggi fra le associazioni di categoria e il governo, che sembrerebbe orientato a rivedere la sua decisione sulle accise. Il Sole 24 Ore titola sui dati sul calo dell’inflazione negli Stati Uniti, la Verità critica la “riforma Cartabia” della giustizia, il Messaggero e il Mattino si occupano della possibile partecipazione italiana alla ricostruzione in Ucraina, e i giornali sportivi presentano l’anticipo di Serie A di stasera fra Napoli e Juventus.