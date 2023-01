La notizia principale in apertura su quasi tutti i giornali di oggi è la riunione di ieri del Consiglio dei ministri per esaminare gli aumenti del prezzo della benzina dopo l’abolizione del taglio delle accise che era stato deciso dal governo Draghi: il governo ha approvato un decreto per imporre ai distributori di esporre il prezzo medio nazionale accanto a quello di vendita, e per stabilire un limite agli aumenti solo sulle autostrade. Il Manifesto apre invece sul rapporto dell’osservatorio sul clima della Commissione europea sul riscaldamento globale, il Fatto si preoccupa di un possibile condono fiscale, e la Verità continua la campagna contro i vaccini per il Covid.