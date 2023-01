Negli Stati Uniti sono stati cancellati centinaia di voli per un malfunzionamento nel sistema informatico dell’agenzia federale che regola l’aviazione civile

Negli Stati Uniti è stato temporaneamente sospeso il traffico aereo interno a causa di un problema informatico nei sistemi dell’Amministrazione dell’aviazione federale (FAA), l’agenzia governativa che regola l’aviazione civile: non si conosce ancora la causa del problema. In mattinata la FAA aveva ordinato a tutti i voli interni di non partire fino alle 9 di mattina locali (le 15 italiane), ora in cui poi il divieto è stato rimosso. Hanno potuto comunque continuare a circolare alcuni voli di tipo medico o dell’aviazione militare, che sono gestiti attraverso un sistema diverso.

La sospensione del traffico aereo è stata decisa dopo un iniziale accumulo di ritardi che aveva riguardato migliaia di voli: quelli cancellati sono stati oltre 500. Hanno subìto ritardi anche alcuni voli internazionali. Dopo aver rimosso il divieto di traffico aereo, la FAA ha fatto sapere di essere al lavoro per capire l’entità del problema.