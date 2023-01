Il libro del principe Harry ha venduto più di 400mila copie in un giorno

Martedì nel Regno Unito sono state vendute più di 400mila copie di Spare, l’autobiografia del principe Harry, uscita in giornata. Nessun libro che non fosse un romanzo aveva mai venduto così tanto in un solo giorno prima d’ora. Larry Finlay, direttore della casa editrice Transworld, che fa parte del gruppo Penguin Random House e ha pubblicato l’edizione britannica del libro, ha commentato così il gran numero di vendite:

Per quel che ne sappiamo, gli unici libri che hanno venduto più copie nel giorno di pubblicazione sono quelli che hanno per protagonista l’altro Harry. Potter.

Finlay ha detto che la casa editrice sapeva che Spare avrebbe prevedibilmente avuto un gran successo commerciale, ma che sta «superando anche le nostre aspettative più presuntuose».

Il libro, che è lungo 540 pagine ed è uscito in contemporanea in 16 diverse lingue, è al primo posto nella classifica dei libri più venduti su Amazon non solo nel Regno Unito ma anche negli Stati Uniti, in Australia, in Canada, in Germania, in Francia, in Spagna e in Italia. In Italia lo ha pubblicato Mondadori, e lo hanno tradotto in quattro – Sara Crimi, Manuela Faimali, Valeria Gorla e Laura Tasso – per accelerare i tempi di pubblicazione.

