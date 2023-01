Ci sono notizie diverse in apertura sui giornali di oggi: alcuni titolano sugli arresti in Brasile dopo l’assalto di domenica al parlamento brasiliano da parte di sostenitori dell’ex presidente Bolsonaro che contestano l’elezione a presidente di Lula, altri si occupano dell’aumento del prezzo della benzina per la rimozione dello sconto sulle accise che era stato deciso dal governo Draghi, altri ancora aprono sull’incontro di ieri a Roma fra la presidente del Consiglio Meloni e la presidente della Commissione europea von der Leyen. La Verità titola sulle indagini sui presunti rapporti fra organizzazioni non governative e scafisti, Libero apre su Papa Francesco, e Domani critica la repressione delle azioni di protesta degli attivisti per il clima.