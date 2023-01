Un tratto dell’autostrada fra Firenze e Roma è stato chiuso temporaneamente per scontri fra tifosi della Roma e del Napoli

Nel primo pomeriggio di domenica un tratto dell’autostrada A1 fra Firenze e Roma è stato chiuso temporaneamente a causa di scontri fra tifosi di calcio, della Roma e del Napoli. Gli scontri sono avvenuti nell’area di sosta di Badia al Pino, in provincia di Arezzo: i tifosi della Roma stavano viaggiando verso Milano per la partita di stasera contro il Milan, quelli del Napoli verso Genova per la partita delle 18 contro la Sampdoria.

Secondo le prime informazioni i gruppi delle due tifoserie si sarebbero incontrati per caso, e avrebbero iniziato a picchiarsi: il Corriere della Sera scrive che in tutto sarebbero state coinvolte circa 300 persone. Secondo quanto riportato dalla Stampa un tifoso della Roma sarebbe stato ferito e portato all’ospedale di Arezzo. Il tratto di autostrada è stato poi riaperto, ma la chiusura ha provocato lunghe code.

L’area di servizio degli scontri di lunedì è la stessa in cui nel 2007 un tifoso della Lazio, Gabriele Sandri, fu ucciso da un poliziotto durante una rissa fra i tifosi della Lazio e della Juventus.