Le previsioni meteo per domenica 8 gennaio

La giornata di domenica inizierà con cieli nuvolosi sul nord Italia e continuerà con piogge diffuse, temporali anche intensi su Liguria e Friuli Venezia Giulia. In serata ci saranno piogge anche in alcune zone del centro tra Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna settentrionale. Sui rilievi alpini sopra i 1000 metri sono previste nevicate. Sulle regioni che danno sul Tirreno invece la giornata inizierà nuvolosa si aprirà nella maggior parte delle aree costiere e sulle isole: pioverà invece in Campania e Basilicata.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili