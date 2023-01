Il ricordo di Gianluca Vialli, morto ieri a Londra per un tumore al pancreas, è la notizia in apertura sulla maggior parte dei quotidiani di oggi; l’altra notizia principale di cui si occupano i giornali è la tregua che era stata annunciata dalla Russia per il Natale ortodosso e respinta dall’Ucraina, non rispettata da entrambe le parti in conflitto. Il Giornale apre invece sulle divisioni nella Chiesa cattolica dopo la morte del Papa emerito Benedetto XVI, il Manifesto si occupa delle prossime elezioni regionali nel Lazio, il Fatto difende il reddito di cittadinanza, la Verità continua la sua campagna contro i vaccini per il Covid, Libero titola sulle vacanze a Cortina del leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, e il Dubbio e il Riformista criticano la gestione delle indagini sulla presunta corruzione al Parlamento europeo.