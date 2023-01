L’atleta italiano Andrew Howe ha annunciato il suo ritiro dall’atletica leggera

L’atleta italiano Andrew Howe, considerato uno dei maggiori talenti dell’atletica leggera italiana degli ultimi vent’anni, ha annunciato il suo ritiro dalle gare agonistiche. Lo ha detto nella registrazione di una puntata del programma tv Verissimo che andrà in onda sabato pomeriggio, ma di cui sono uscite diverse anticipazioni. Howe ha 37 anni e ormai da alcuni anni non era più competitivo ad alti livelli, anche per via dei moltissimi infortuni che ha avuto durante la sua carriera.

Howe era considerato uno dei principali talenti al mondo da quando nel 2004 ai Mondiali Under 20 tenuti a Grosseto, in Toscana, vinse la medaglia d’oro sia sui 200 metri sia nel salto in lungo. Negli anni successivi scelse di concentrarsi su quest’ultima disciplina, ottenendo ottimi risultati: il suo miglior piazzamento rimane la medaglia d’argento vinta nel salto in lungo ai Mondiali di Osaka, in Giappone, nel 2007. Saltò 8,47 metri, tuttora record italiano nella disciplina. In quegli anni diventò anche un personaggio pubblico molto noto, con varie apparizioni in tv e nelle pubblicità. Nel 2014 arrivò secondo nell’edizione italiana di Ballando con le stelle.

Nella parte finale della sua carriera Howe ha provato a tornare a correre sulla corta distanza, senza però grandi successi: nel 2018 agli Europei di Berlino fu eliminato in semifinale dei 200 metri. Nell’intervista a Verissimo ha detto che al momento sta allenando alcuni giovani e lavorando da personal trainer, ma anche che vorrebbe rientrare nel «mondo dello spettacolo».