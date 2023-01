Il direttore d’orchestra Daniel Barenboim si è dimesso dalla direzione della Staatsoper di Berlino per problemi di salute

Daniel Barenboim, uno dei più famosi pianisti e direttori d’orchestra del mondo, ha annunciato che si dimetterà da direttore musicale della Staatsoper di Berlino, il più importante teatro d’opera della città, per problemi di salute. «Purtroppo le mie condizioni di salute sono peggiorate molto nell’ultimo anno. Non posso più garantire performance degne di un direttore musicale», ha fatto sapere in un comunicato. Barenboim ha da poco compiuto 80 anni ed era direttore della Staatsoper dal 1992. Le sue dimissioni entreranno in vigore il 31 gennaio.

Già lo scorso ottobre, su Twitter, Barenboim aveva annunciato una pausa nei suoi lavori di direzione a causa di una «seria patologia neurologica». Pochi mesi dopo ha dovuto annunciare le dimissioni.