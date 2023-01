Ci sono notizie diverse in apertura sui giornali di oggi: i controlli per il Covid a chi proviene dalla Cina, le nomine del governo ai vertici di ministeri e agenzie statali, il funerale di oggi del Papa emerito Benedetto XVI, la gestione dei migranti da parte dell’Unione Europea, gli aumenti dei prezzi di gas e benzina, le misure a cui sta lavorando il governo, la candidatura del centrosinistra alle elezioni regionali del Lazio, e le accuse contro gli attivisti per il clima che hanno imbrattato di vernice il Senato. I giornali sportivi commentano i risultati della giornata di Serie A di calcio maschile, con la sconfitta del Napoli che è avvicinato dalle squadre che lo seguono in classifica, tutte vittoriose.