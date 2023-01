È morta la scrittrice inglese Fay Weldon, autrice di “Vita e amori di una diavolessa”

Il 4 gennaio è morta Fay Weldon, la scrittrice, drammaturga e sceneggiatrice inglese che in Italia era nota soprattutto come autrice del romanzo Vita e amori di una diavolessa da cui fu tratto il film She-Devil – Lei, il diavolo (1989), con Roseanne Barr e Meryl Streep.

Weldon aveva 91 anni e nel corso della sua carriera scrisse più di 30 romanzi, incentrati soprattutto sulla vita delle donne. La protagonista di Vita e amori di una diavolessa, ad esempio, è una donna poco attraente che progetta una serie di vendette contro il marito e la donna per cui lui l’ha lasciata, di cui è invidiosa. Ma Weldon scrisse anche dei rapporti di classe nella società britannica: nel Regno Unito Weldon era molto nota per aver scritto alcuni episodi della serie di BBC Upstairs, Downstairs (1971-1975), dedicata alla vita di una famiglia aristocratica e dei suoi servitori nei primi decenni del Novecento. In tempi recenti la serie ha ispirato gli autori di Downton Abbey.