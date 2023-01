Gli aumenti delle bollette del gas e del prezzo della benzina sono la notizia con la quale aprono molti giornali di oggi, con l’aumento medio per il mese di dicembre per il gas che supera il 20% nonostante il calo del prezzo di acquisto, i cui effetti si dovrebbero vedere nei prossimi mesi. Repubblica e la Verità si occupano invece di Covid, con le proteste cinesi per i test sui viaggiatori in arrivo dalla Cina e il rifiuto dei vaccini offerti dall’Unione Europea, Libero critica le pensioni erogate in Italia agli stranieri, Domani titola sulle proteste degli attivisti per il clima, l’Osservatore Romano segue l’andamento della guerra in Ucraina, e i giornali sportivi presentano il ritorno del campionato di calcio di Serie A dopo la pausa dei Mondiali, con la partita principale di stasera fra Inter e Napoli.