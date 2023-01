È morto Fred White, il batterista degli Earth, Wind & Fire

È morto a 67 anni Fred White, lo storico batterista degli Earth, Wind & Fire, gruppo musicale statunitense molto celebre tra gli anni Settanta e gli anni Ottanta che nei propri dischi ha esplorato sonorità R&B, disco, soul, funk e jazz. White era stato uno dei primi membri a far parte della band, fondata dal fratello Maurice White, morto nel 2016.

Fred White aveva iniziato a suonare la batteria a soli nove anni, e a sedici faceva già parte della band che accompagnava le canzoni di Donny Hathaway, cantate e pianista di Chicago. Nel 1974 entra a far parte degli Earth, Wind & Fire, che erano stati fondati quattro anni prima, nel 1970: il gruppo comincia a diventare davvero famoso nel 1975, con l’album That’s the way of the world. Da allora, il gruppo ha venduto oltre 90 milioni di dischi e alcune delle loro canzoni, tra cui “September” e “Boogie Wonderland”, sono diventate dei classici.

La morte di White è stata annunciata dal fratello Verdine White, bassista del gruppo, che su Instagram ha scritto che su Instagram ha scritto che il suo «talentuosissimo e fantastico» fratello ora sta «suonando la batteria con gli angeli».