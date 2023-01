I giornali di oggi si occupano in apertura di notizie diverse: alcuni titolano sull’omaggio in Vaticano alla salma del Papa emerito Benedetto XVI, altri si occupano degli aumenti delle tariffe previsti per il 2023, altri ancora commentano l’azione di alcuni attivisti del movimento Ultima Generazione che ieri mattina hanno lanciato vernice contro la parete esterna del Senato per protestare contro il riscaldamento globale. La Stampa si occupa dei provvedimenti a cui sta lavorando il governo su lavoro e autonomie, Libero titola sulla rivalutazione delle pensioni, e i giornali sportivi si preparano alla ripresa del campionato di calcio di Serie A che riparte domani dopo la pausa per i Mondiali in Qatar.