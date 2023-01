L’attore statunitense Jeremy Renner ha avuto un incidente mentre spalava la neve: ora è «in condizioni critiche ma stabili»

L’attore statunitense Jeremy Renner, famoso per aver recitato in film come Arrival, American Hustle – L’apparenza inganna e The Avengers, ha avuto un incidente mentre spalava la neve: un suo portavoce ha detto a Variety che al momento sta ricevendo cure mediche ed è «in condizioni critiche ma stabili». Non è chiaro dove si trovasse Renner al momento dell’incidente e non si sa nemmeno dove si trovi adesso. In passato la Reno Gazette Journal, il principale quotidiano di Reno, in Nevada, aveva scritto che Renner aveva da tempo una casa nella contea di Washoe, proprio in Nevada: è un’area in cui negli ultimi giorni ci sono state abbondanti nevicate.