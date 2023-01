A Roma nella notte di Capodanno sono andate a fuoco decine di auto: non ci sono feriti

Nella notte tra il 31 dicembre e il primo gennaio a Roma ci sono stati vari incendi che hanno danneggiato e distrutto decine di auto. Secondo Repubblica in totale sarebbero 59 le auto che hanno preso fuoco, oltre a due cassonetti e un monopattino. I due incendi più grossi ci sono stati in via Cheren, vicino alla Nomentana, e a Cinecittà, in via Pietro Tomei. Due incendi più piccoli ci sono stati a Trastevere e vicino alla stazione Prenestina. Non si hanno notizie di persone ferite, e non è ancora chiara la causa degli incendi: molto probabilmente è legata ai numerosi petardi e fuochi d’artificio sparati durante i festeggiamenti, nonostante la rituale ordinanza del sindaco che li vietava. Complessivamente in tutta Italia gli interventi dei Vigili del Fuoco per incendi riconducibili ai festeggiamenti sono stati 646, un centinaio in più rispetto allo scorso anno.