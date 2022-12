C’è stato un incendio in una comunità per minori stranieri nella provincia di Udine: una persona è morta

Alle 2:30 circa di stanotte c’è stato un incendio in una comunità di accoglienza per minorenni stranieri a Pasian di Prato, in provincia di Udine. Un ragazzo albanese di 17 anni è morto, un altro ghanese di 16 anni si è ustionato gravemente ed è stato soccorso in elicottero. C’è anche un terzo ferito, meno grave, un educatore che lavorava per la struttura, trasportato all’ospedale di Udine. Non sono ancora note le cause dell’incendio: sul posto, oltre ai soccorsi, sono intervenuti anche i Carabinieri di Udine che stanno indagando.

«La vittima è un ragazzo di 17 anni, un giovane albanese che era con noi da un anno circa, un bravissimo ragazzo», ha detto all’agenzia Ansa Michele Lisco, il responsabile della comunità, che appartiene alla onlus Aedis. C’è un’altra sede della stessa onlus anche a Cargnacco, sempre in provincia di Udine.