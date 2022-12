Il valore delle azioni di Tesla ha raggiunto il livello più basso da agosto del 2020

Martedì il valore delle azioni di Tesla, l’azienda che produce automobili elettriche di proprietà di Elon Musk, è sceso fino a raggiungere il livello più basso dall’agosto del 2020 e a uscire così dalla classifica delle prime 10 società statunitensi per capitalizzazione di mercato (cioè il valore complessivo delle azioni). Solo nella giornata di martedì il valore delle azioni di Tesla è calato dell’11 per cento. Nell’arco di tutto il 2022 è sceso di circa il 69 per cento.

Il calo del valore delle azioni di Tesla è stato attribuito a diverse cause. Da un lato c’è la recente sospensione della produzione di automobili elettriche nello stabilimento di Shanghai, il più esteso tra quelli dell’azienda: la sospensione è stata decisa principalmente per un aumento dei contagi tra i dipendenti, e ha probabilmente preoccupato gli investitori riguardo al conseguente calo della domanda per l’acquisto delle auto elettriche. Dall’altro, secondo alcuni esperti, a preoccupare gli investitori e a minare la loro fiducia nell’azienda è stato anche il caotico e altalenante comportamento di Musk come nuovo proprietario e amministratore delegato di Twitter. Il valore delle azioni di Tesla si è dimezzato proprio a partire da ottobre, quando Musk ha concluso la sua operazione di acquisto di Twitter.