Ci sono molte notizie diverse in apertura sui giornali di oggi: le principali sono le minacce della Russia all’Ucraina e ai paesi che applicheranno un tetto al prezzo del gas, i contenuti della legge di bilancio e le discussioni sul nuovo decreto sulla sicurezza a cui sta lavorando il governo. Repubblica apre invece sulle critiche al presidente del Senato La Russa per le sue parole sul Movimento Sociale Italiano, la Stampa presenta un’inchiesta sullo stato della sanità in Italia, il Manifesto titola sulle proteste contro il regime in Iran, Avvenire commenta i dati sulle temperature medie in Italia nel 2022, Domani si occupa dei pestaggi del 2020 nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, e il Giornale apprezza la scelta del governo di mantenere la dicitura madre e padre per i genitori sulle carte di identità.