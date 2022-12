I giornali di oggi si occupano in apertura di notizie diverse: alcuni seguono il cammino parlamentare per l’approvazione definitiva della legge di bilancio, che dopo l’approvazione da parte della Camera passa all’esame del Senato, e esaminano i contenuti della manovra economica, altri aprono sulle indagini sulla presunta corruzione di membri del Parlamento europeo da parte di Qatar e Marocco. La Stampa si occupa della gestione dei progetti finanziati tramite il PNRR, il Corriere della Sera anticipa i contenuti del decreto sulla sicurezza a cui sta lavorando il governo, il Giornale segue le proteste contro il regime in Iran, il Manifesto apre sull’evasione dal carcere minorile Beccaria di Milano, Avvenire titola sulla richiesta di pace in Ucraina da parte del Papa e il Sole 24 Ore esamina il mercato del lavoro nel 2022.