È morto l’ex calciatore Fabian O’Neill

Il 25 dicembre è morto Fabian O’Neill, ex calciatore uruguaiano di Cagliari, Juventus e Perugia tra la metà degli anni Novanta e l’inizio degli anni Duemila. Aveva 49 anni. O’Neill era ricoverato a Montevideo in una clinica: da anni aveva problemi di dipendenza dall’alcol. Trequartista di talento, aveva iniziato la carriera nelle squadre giovanili del Nacional di Montevideo. Arrivò a Cagliari nel 1995 dove rimase per cinque anni. Nel 2000 fu ceduto alla Juventus e nel 2002 passò infine al Perugia. Nel 2003 smise di giocare a calcio a livello professionistico a soli 29 anni, dopo un ultimo anno con la maglia del Nacional.