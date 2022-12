Almeno 17 persone sono morte a causa delle intense nevicate in Giappone

In Giappone almeno 17 persone sono morte a causa degli effetti delle abbondanti nevicate che da circa una settimana stanno interessando varie aree nella parte settentrionale del paese. Lo ha fatto sapere lunedì mattina l’ente nazionale che si occupa di emergenze, aggiungendo che sono stati segnalati anche 93 feriti. Alcune persone sono morte dopo essere scivolate dai tetti che stavano cercando di liberare dalla neve; altre sono rimaste intrappolate sotto i cumuli di neve caduti dai tetti degli edifici.

Le forti nevicate stanno comportando grandi disagi nelle province di Niigata e Yamagata, alcune centinaia di chilometri a nord di Tokyo, ma anche a Hokkaido, la più settentrionale fra le principali isole del Giappone. In alcune aree è caduta tre volte la quantità di neve che normalmente si registra in questo periodo dell’anno. Domenica mattina sull’isola di Hokkaido circa 20mila abitazioni sono rimaste senza elettricità, mentre decine di treni e voli sono stati sospesi e poi ripristinati, ha detto il ministero dei Trasporti. L’agenzia meteorologica nazionale ha segnalato possibili venti forti e grosse onde nelle zone costiere del nord del paese e in quelle che si affacciano sul mar del Giappone, a est.