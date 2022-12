Una donna è stata uccisa in una sparatoria vicino a Liverpool, in Inghilterra

Nella tarda serata di sabato 24 dicembre c’è stata una sparatoria in un pub di Wallasey, vicino a Liverpool, in Inghilterra. Una persona è morta e tre sono state ferite e portate in ospedale. Non si sa ancora chi sia il responsabile, né per quale motivo abbia cominciato a sparare nel locale. È stata aperta un’indagine e la polizia sta diffondendo avvisi per invitare chiunque fosse nel locale a condividere informazioni utili a individuare il responsabile.