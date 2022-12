Best of bestie

Delle foto di animali (o “bestie”, come le chiamiamo affettuosamente) che pubblichiamo ogni settimana ci piace pensare che chi le guarda ci trovi qualcosa di nuovo: il nome di un animale sconosciuto, il peso di un cucciolo di rinoceronte o l’aspetto di un pellicano appena nato. Sappiamo che gli animali mostrati sono solo una piccolissima parte di quelli con cui condividiamo il pianeta: le immagini vengono dalle agenzie fotografiche, i cui fotografi le scattano per lo più negli zoo, in riserve naturali o situazioni di vita quotidiana. Sono una fetta molto parziale, dove l’intrusione dell’uomo è data anche solo dal fatto che ci sia qualcuno dietro la macchina fotografica a fare quel lavoro. A volte le foto vengono scelte perché sono molto buffe, in altri casi perché dicono qualcosa di una specie o del contesto in cui vive (minacciato sempre più spesso dal cambiamento climatico), altre ancora perché fanno parte di una notizia o sono, semplicemente, bellissime.