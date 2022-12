Sono morte almeno 20 persone in un incendio in una casa di riposo a Kemerovo, in Russia

Almeno 20 persone sono morte per le conseguenze di un incendio scoppiato in una casa di riposo di Kemerovo, in Russia, nella Siberia sudoccidentale. Altre sei persone sono rimaste ferite. Non è ancora del tutto chiaro come sia scoppiato l’incendio, ma secondo le prime informazioni fornite da funzionari russi potrebbe essere stato provocato da un malfunzionamento della caldaia. Ha causato grossi danni anche perché l’edificio della casa di riposo era in legno. I vigili del fuoco hanno spento l’incendio nelle prime ore del sabato.

L’agenzia di stampa russa Tass ha scritto che la casa di riposo operava illegalmente, e che secondo funzionari dei vigili del fuoco in tutta la Russia esistono diverse strutture simili non registrate: dal momento che sono considerate proprietà private, non sono sottoposte ai normali controlli di sicurezza e antincendio.