Il rapper Tory Lanez è stato condannato per aver sparato alla cantante Megan Thee Stallion

Megan Thee Stallion, artista ventisettenne nota principalmente per i singoli Savage (in cui canta con Beyoncé) e W.A.P. (con Cardi B), ha detto che Lanez l’aveva ferita con dei colpi di pistola sparati contro i suoi piedi mentre lei cercava di andarsene da una festa in piscina ad Hollywood il 12 luglio 2020.

La cantante ha sostenuto che Lanez, il cui vero nome è Daystar Peterson, si è infuriato perché lei aveva messo in dubbio il suo talento musicale e le ha sparato contro cinque colpi. Ha anche detto che l’uomo le aveva offerto un milione di dollari in cambio del suo silenzio perché si trovava già in libertà vigilata. Inizialmente lei aveva detto alla polizia di essersi tagliata i piedi per sbaglio con dei pezzi di vetro. L’avvocato di Peterson, invece, ha cercato senza successo di convincere la giuria che a sparare a Megan Thee Stallion fosse stata la sua amica Kelsey Harris, per gelosia.