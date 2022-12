La notizia principale in apertura sui giornali di oggi è il voto di fiducia con cui la Camera ha approvato la legge di bilancio, che passerà all’esame del Senato la settimana prossima per l’approvazione definitiva in tempo per evitare l’esercizio provvisorio. Il Corriere della Sera apre invece con un’intervista all’ex presidente del Consiglio Mario Draghi, Avvenire segue le notizie sulla guerra in Ucraina, il Messaggero si occupa del sequestro di un ragazzo a Roma, Domani apre sulla situazione delle carceri in Italia, la Verità e Libero titolano sull’indagine sulla sospetta corruzione al Parlamento europeo, e il Fatto continua la sua campagna contro il ministro della Giustizia Nordio.