In Giappone le forti nevicate hanno causato almeno 13 morti e decine di feriti

Sabato in Giappone sono morte almeno 13 persone e decine sono rimaste ferite a causa di forti nevicate che si sono verificate in tutto il paese, in particolare nelle zone più a nord. L’agenzia nazionale per la gestione delle emergenze ha parlato di circa 80 feriti, di cui almeno 30 in condizioni gravi. Più di 10mila abitazioni sono al momento senza elettricità. L’agenzia meteorologica nazionale ha avvertito che nelle zone a nord del paese e in quelle della costa occidentale che affaccia sul mar del Giappone potrebbero esserci fino a 60 centimetri di neve entro la fine della giornata. Sempre a nord, i trasporti aerei e via treno sono stati del tutto interrotti.