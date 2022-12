TikTok ha licenziato quattro dipendenti per aver acceduto senza autorizzazione ai dati degli account di due giornaliste americane

ByteDance, la società proprietaria di TikTok, ha fatto sapere di aver licenziato quattro dipendenti – due negli Stati Uniti e due in Cina – che avevano acceduto senza autorizzazione all’archivio dei dati degli account di TikTok di due giornaliste americane: Cristina Criddle del Financial Times e Emily Baker-White di Forbes. I dipendenti licenziati si occupavano di controllo della condotta del personale e stavano indagando su una fuga di notizie avvenuta alcuni mesi fa e diventata un articolo su Forbes, in cui sospettavano fossero coinvolti altri dipendenti di TikTok. In particolare, i dipendenti licenziati erano andati in cerca dei dati necessari per capire se, in determinati momenti, le due giornaliste si fossero trovate nello stesso posto in cui si trovavano i dipendenti sospettati della fuga di notizie.

Negli ultimi due anni la questione della scarsa sicurezza dei dati degli utenti di TikTok è molto dibattuta negli Stati Uniti. Attualmente al Congresso è in discussione una legge che se dovesse passare vieterebbe a tutti i dipendenti del governo di usare TikTok sui dispositivi usati per lavoro.