Un gruppo di persone ha rapito un ragazzo portandolo via di forza da un locale di Ponte Milvio a Roma

Nella notte tra giovedì e venerdì è stato rapito un ragazzo a Roma, in un locale della zona di Ponte Milvio, solitamente molto frequentata la sera. Al momento si hanno pochissime informazioni su quanto accaduto, ricostruite dai giornali locali sulla base di alcune testimonianze fornite da persone presenti nel locale e dalla polizia. Il ragazzo è stato portato via con la forza dal locale in cui si trovava intorno alle 2 di notte, da un gruppo di persone apparentemente entrato proprio con lo scopo di rapirlo. Da quel momento non si sono più avute sue notizie, e il telefono risulta spento. Non è del tutto chiara nemmeno l’età del ragazzo: l’edizione romana del Corriere della Sera scrive che ha 20 anni, quella di Repubblica 18.