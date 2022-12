Le notizie principali sulle quali aprono i giornali di oggi sono le difficoltà per l’approvazione della legge di bilancio alla Camera, per la quale ieri ci sono state contestazioni da parte della Ragioneria dello stato per la mancanza delle coperture finanziarie e che dovrebbe essere approvata in giornata con il voto di fiducia, e le parole della presidente del Consiglio Meloni sul Meccanismo Europeo di Solidarietà, la linea di credito dell’Unione Europea ancora non ratificata dall’Italia. Il Giornale titola sugli arrivi di migranti in Italia nel 2022, il Fatto attacca il ministro della Giustizia Nordio, e la Verità si occupa dell’indagine sulla presunta corruzione di membri del Parlamento europeo da parte del Qatar.