Le condizioni di Pelé si sono aggravate, dice l’ospedale di San Paolo in cui è ricoverato

Le condizioni mediche dell’ex calciatore brasiliano Pelé sono peggiorate e richiedono ulteriore assistenza, in particolare per le disfunzioni renali e cardiache aggravate dalla progressione del tumore al colon. Lo ha comunicato mercoledì l’Ospedale israelitico Albert Einstein di San Paolo, dove Pelé, uno dei più importanti giocatori nella storia del calcio, è ricoverato da oltre tre settimane.

A inizio dicembre era circolata la notizia che Pelé — 82 anni compiuti a ottobre — stesse ricevendo cure palliative per lo stato ormai avanzato del tumore: la famiglia però lo aveva smentito. Dopo un apparente miglioramento sarebbe dovuto tornare a casa per le feste di Natale, ma mercoledì la figlia ha detto che dovrà rimanere ancora in ospedale.