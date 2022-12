La FIFA ha avviato un’indagine sulle persone non autorizzate scese in campo dopo la finale dei Mondiali, tra cui il noto chef “Salt Bae”

La FIFA, l’organizzazione che governa il calcio mondiale, ha avviato un’indagine per ricostruire come alcune persone non autorizzate siano scese sul campo da gioco per partecipare ai festeggiamenti dell’Argentina dopo la finale dei Mondiali di domenica 18 dicembre. Tra queste c’è anche il ristoratore e imprenditore turco Nusret Gökçe, noto con il nome del meme che lo ha reso famoso, “Salt Bae”, di cui sono circolate molte foto e video in cui lo si vede tenere la coppa tra le mani e baciarla. Secondo il regolamento della FIFA, l’accesso al campo da gioco non è concesso a tutti e la coppa può essere presa in mano solo dai giocatori vincitori, dalle persone della FIFA e dai capi di stato.

Nelle ore successive alla finale, sui social network molti avevano preso in giro Gökçe e lo hanno criticato per essersi unito così prepotentemente a festeggiamenti che non lo riguardavano. A novembre, quando i Mondiali erano già iniziati, Gökçe aveva pubblicato un video in cui abbracciava il presidente della FIFA Gianni Infantino ed era poi stato fotografato con lui, Ronaldo e altri calciatori nella tribuna dedicata ai vip.