L’esame da parte della commissione Bilancio della Camera della legge di bilancio, con la preoccupazione che l’approvazione non arrivi in tempo per evitare l’esercizio provvisorio, è la notizia in apertura sulla maggior parte dei giornali di oggi. Il Giornale, la Verità e Libero si occupano invece dell’indagine sulla presunta corruzione di alcuni membri del Parlamento europeo da parte del Qatar, il Giorno e il Secolo XIX commentano i dati dell’ISTAT sul calo delle retribuzioni dal 2007 al 2020, e il Tempo intervista il candidato alla presidenza della Regione Lazio della destra Francesco Rocca.