Durante i festeggiamenti dei tifosi argentini a Buenos Aires ci sono state decine di arresti e feriti

Martedì sera si sono conclusi gli enormi festeggiamenti dei tifosi argentini per la vittoria della loro Nazionale dei Mondiali di calcio in Qatar. Si stima che in tutto le persone che hanno partecipato alle celebrazioni per le strade di Buenos Aires siano state 5 milioni: il quotidiano argentino Nación ha parlato della più grande manifestazione della storia del paese. A causa della calca ci sono state centinaia di richieste di assistenza medica e 64 persone sono state portate in ospedale dopo essere rimaste ferite. Ci sono stati anche 14 arresti per vari incidenti e per alcuni tentativi di rapina.

I festeggiamenti erano cominciati domenica al termine della finale con la Francia e sono proseguiti fino a martedì con la parata della squadra a bordo di un pullman scoperto per le strade della città. I giocatori avrebbero dovuto arrivare fino all’iconico obelisco in Plaza de la República, ma alla fine sono stati trasferiti su un elicottero perché era diventato impossibile proseguire il viaggio in mezzo alla folla.

